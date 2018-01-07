Чиновников Хакасии уволят из-за подарков на Новый год

Сегодня, 13:06

Чиновников Хакасии после наступления Нового года ждут увольнения из-за новогодних подарков. Причиной тому является российское антикоррупционное законодательство, которое запрещает правительственным лицам дарить и получать различные подарки, так как такие жесты могут расцениваться в качестве взятки.

Администрация Хакасии зафиксировала несколько фактов передачи подарков чиновникам, в результате их ждет увольнение. Российское антикоррупционное законодательство исключает презенты, которые они получили или подарили в рамках протокольных мероприятий или служебных командировок.

В случае, если чиновник получает подарок на рабочем месте, это может расцениваться как взятка. Приём такого презента сулит уголовную ответственность и увольнение.