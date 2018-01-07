Украинцы готовят закон о признании годов в СССР «оккупацией»

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Украинцы готовят законопроект, согласно которому планируют внести изменение в историю Украины. Так, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, заявил об этом в интервью киевскому каналу. Согласно данным, планируется признание годов в составе СССР «оккупацией».

Деятели-историки уверены, что период входа Украины в состав СССР нужно признать «оккупацией». К такой мысли пришел Владимир Вятрович, предложив киевским парламентариям проголосовать за законопроект, разработанный на основе исторической несправедливости. Пока остается не понятным, поддержат ли инициативу чиновники в Верховной раде Украины.

Эксперты уверены, что закон из ряда «декоммунистических» пройдет голосование с 100% поддержкой депутатов.