Эксперты представили последствия атаки РФ на подводные интернет-кабели

Сегодня, 12:38

Группа экспертов из издания Wired решила представить последствия в случае атаки РФ на интернет-кабели, проложенные под водой.

Такое развитие событий может быть связано с недавним заявлением командования Вооружённых морских сил США. Накануне, в ведомстве выразили своё опасение относительно политики РФ, и безопасности подводных коммуникаций, которым в теории могут угрожать отечественные подводные лодки.

Не остались равнодушными к данной проблеме и в Великобритании. Там считают, что агрессия со стороны России в плане подводных кабелей, может сильно навредить экономике Королевства.

В свою очередь, эксперты считают данное неприятное развитие событий слишком «раздутым» и преувеличенным. Известно, что ежедневно в мире повреждается 1 из 428 подводных кабелей, что никак не сказывается на работе интернета по всему миру. В основном, коммуникации страдают от тяжёлых якорей или подземных толчков.