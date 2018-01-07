В ЦИК сегодня завершается прием документов от кандидатов-самовыдвиженцев

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Сегодня в полночь завершится прием документов в ЦИК от кандидатов-самовыдвиженцев для баллотировки на пост президента РФ.

7 января - финальный день для самовыдвиженцев, в течение которого желающие еще имеют возможность подать документы для участия в выборах. Для кандидатов от партий срок больше - до 12 января. В это же время на территории РФ окончательно завершится первый этап выборов - выдвижение кандидатов.

На сегодняшний день, в Центральную избирательную комиссию поданы заявления от 64 кандидатов, из которых 43 кандидата-самовыдвиженца, и 21 кандидат от политических партий. После этого, ЦИК проведет проверку всех документов, и в случае одобрения будет принято решение о регистрации избирательной группы и представителей по решению финансовых задач, а претенденты получат разрешение на оформление счета для фонда. Затем стартует второй этап - сбор подписей. Самовыдвиженцы должны собрать подписи более чем от 300 тысяч избирателей, из которых в одном регионе не должно быть собрано больше, чем 7500 подписей в поддержку.

В РФ на данный момент уже официально зарегистрирован кандидат в президенты - Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, который освобожден от второго этапа - сбора подписей в связи с тем, что его партия представлена в Госдуме.