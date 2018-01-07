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Советник Петра Порошенко высмеял убийство ополченца

Сегодня, 11:06

Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, опубликовал на своей странице в Facebook видео с убийством ополченца на территории Донбасса, высмеяв данный инцидент.

На видео, подписанное фразой "Шпок… и нету", видно, как снайпер сначала берет на прицел мужчину, а затем производит выстрел в него.

Данная видеозапись вызвала невероятный ажиотаж у пользователей, которые радовались и одобряли убийство неизвестного им человека. По их просьбам, советник прокомментировал, что выстрел совершен из снайперской винтовки Драгунова патроном, имеющим легкую пулю и сердечник из стали. Сама винтовка имеет тепловизионный прицел, который в данном случае на расстоянии в 100 метров показывал источник тепла в 2 градуса. Юрий Бирюков похвастался профессионализмом знаменитого украинского снайпера, отметив, что тот совершил выстрел с дистанции около 450 метров. По мнению зрителей, погибший, вероятнее всего, просто не заметил снайпера, в связи с чем стал легкой мишенью.

Напомним, что недавно контактная группа по мирному урегулированию в Донбассе согласовала режим перемирия на период предстоящих праздников с 23 декабря в Минске. Однако, на сегодняшний день, двумя сторонами по отношению друг к другу уже выдвинуты обвинения о нарушении данных соглашений.


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