Спецслужбы США признали, что реализация ядерной программы КНДР провальная

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Спецслужбы США признались, что их главный просчет – успешная реализация ракетно-ядерной программы Северной Кореи.

Сотрудник американского издания The New York Times провел интервью с бывшими и действующими сотрудниками ЦРУ и иных американских спецслужб. Из конфиденциальных бесед с ними выяснилось, что именно неправильный прогноз относительно ракетно-ядерной программы КНДР, а также неправильную оценку планов главы государства Ким Чен Ына, они считают своим главным провалом. По их словам, во время вступления на пост президента Дональда Трампа, его проинформировали, что у США есть еще минимум 4 года для ликвидации разработки Пхеньяном ракеты, которая будет способна нанести удар по Америке.

Данные ошибки были допущены в связи с неправильно сделанными выводами американских специалистов после испытаний данных ракет КНДР, проведенных в 2016 году, когда из 8-ми запущенных ракет средней дальности, 7 взорвались либо на стартовой площадке, либо в полете. Ряд чиновников США связали это с введенными ранее Бараком Обамой санкциями по отношению к Пхенчхану.

Однако в июле, по заявлению Пхеньяна, состоялся первый удачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, после которого были сделаны еще 3 запуска. Несмотря на это, некоторые представители американских спецслужб уверены в том, что для создания водородной бомбы КНДР потребуется еще пару лет.

Недавно, президент Дональд Трамп заявил о том, что готов вступить в переговоры с Ким Чен Ыном, добавив, что для них будут созданы дополнительные условия, которые он пока не назвал.