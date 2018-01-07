В Сирии вновь атаковали авиабазу Хмеймим с российскими военными

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Авиабаза Хмеймим в Сирии, где в данный момент дислоцированы подразделения российских ВКС, была атакована боевиками с помощью дронов кустарного производства. Как сообщают источники в военных кругах, целью нападавших была авиационная техника.

Ресурсы боевиков уже отрапортовали об уничтожении комплекса противовоздушной обороны С-400, однако данную информацию в Минобороны России пока не подтвердили. Ущерб, причинённый налётом, не разглашается. Известно, что атаковавшие базу БПЛА уничтожены. Источники отмечают, что дроны боевиков кустарного производства, поэтому являются малоэффективными, но при массовой атаке всё же могут нанести существенный урон технике, хранящейся под открытым небом.

Ранее, в канун нового года, боевики осуществили обстрел позиций сирийской армии в районе авиабазы Хмеймим. На днях снимки последствий обстрела появился в свободном доступе в сети.