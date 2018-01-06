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Новгородец планирует победить Путина и стать президентом России

Вчера, 22:20

Житель Новгорода Юрий Сидоров, который является председателем Партии малого бизнеса в своем регионе, подал документы в ЦИК, чтобы предложить свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Он намерен участвовать в борьбе на одном уровне с Владимиром Путиным.

3 января Юрий отнес нужные документы в ЦИК. После этого ему необходимо получить 100 тысяч подписей, однако из нижегородской области отдать свой голос за земляка смогут только 2,5 тысяч человек.
5 января в Центральной избирательной комиссии сообщилось, что председателям Партии малого бизнеса запрещено принимать участие в выборах.
Стоит напомнить, что всероссийское голосование состоится 18 марта 2018 года. На пост президента будут баллотироваться такие кандидаты, как Владимир Путин, Владимир Жириновский, а также ставшая за последний период самой обсуждаемой бизнесвумен Ксения Собчак.


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