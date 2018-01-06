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ВСУ опровергает существование «Грузинского легиона»

Вчера, 19:15

В ВСУ публично опровергают само существование «Грузинского легиона», который причисляли к составу 54-й механизированной бригады. Об этом проинформировали в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, в 2016 году на службу в ВВС в рамках контрактов поступили иностранные граждане, получившие официальный статус военнослужащих Украины. Один был уволен по семейным причинам, другие ушли по иным обстоятельствам, остальные иностранцы сейчас продолжают службу в рядах украинской армии на позициях АТО.

Согласно данным СМИ, пятого января на просторах Facebook представители «Грузинского национального легиона» сообщили о выходе из состава указанной бригады из-за некомпетентности командования. По мнению Эдуарда Басурина, это связано с «дружественным» обстрелом грузинских легионеров со стороны ВСУ.


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