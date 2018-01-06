VistaNews.ru


Собчак: Россия – страна бедных и обездоленных людей

Вчера, 18:13

Ксения Собчак, назвавшая Россию страной обездоленных и бедных людей, выступила на телевидении. Там она перед журналистами и сделала такое заявление.

 Собчак определила Россию в качестве страны, в которой живут или обездоленные, или бедные люди. При этом она сделала выдвижение своей кандидатуры на пост главы данного государства, которая, с её слов, сможет выровнять данную диспропорцию.

Собчак в своём сообщении отметила, что россияне являются не только сильными, но ещё и талантливыми.

Данное интервью Собчак дала после того, как «съездила» в Саратов. Там она устроила очередное шоу, проехавшись по городским улицам в коляске для инвалидов.

В то же время, она поведала подписчикам в своём аккакаунте в соцсети, что, для того, чтобы пребывать в инвалидном кресле, терпения у неё хватило лишь на две минуты. В то же время, она поняла, что данные люди обладают недюжинной силой воли, для того, чтобы каждый день подтверждать своё право считаться нормальными людьми.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.