В продаже раньше срока появилась скандальная книга о Трампе

Вчера, 16:04

В США в книжных салонах на полках в продажу вышла книга "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа". Выпуск данного издания реализован на четыре дня раньше, чем планировалось.

По предыстории, президент США Дональд Трамп запретил входить в Белый дом публицисту Майклу Вульфу по причине выпуска фейковой книги автора "Огонь и ярость." Тут же отмечалось, что это не первый запрет на посещение.

"Я никогда не беседовал с Вульфом для этой книги. Это произведение несёт собой полную чушь и не имеет к правде никого отношения", - заявил американский лидер.

Стива Бэннона, своего бывшего соратника, глава правительства назвал "неуклюжим Стивом". В вышеупомянутой книге утверждается, что Дональд Трамп пошёл на выборы только для того, чтобы разрекламировать свой собственный бизнес.