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Поклонская прокомментировала сообщение о своем украинском гражданстве

Сегодня, 15:29

Наталья Поклонская продолжает отвечать на нападки со стороны Киева, по разным поводам, начиная от незаконного увольнения из Генеральной прокуратуры Украины. На этот раз, депутат Государственной думы прокомментировала заявление украинского парламентария о своем, якобы украинском гражданстве.

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко публично заявил, что Поклонская, покидая Крым, оставила свое украинское гражданство, так как о ее отказ не зафиксирован документально. На что Поклонская ответила на своей странице в социальной сети, что ни она, ни два миллиона крымчан, выбравших Россию, не могли нарушить закон Украины, которая является иностранным государством.

Поклонская посоветовала украинским депутатам разобраться со своим американским гражданством. Кстати, Сергей Лещенко, который до переворота был журналистом, является автором фейка о «золотом унитазе» тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. Это «журналистское расследование» стало одним из толчков к перевороту.


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