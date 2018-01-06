11 принцев в СА задержаны из-за протеста в дворце в Эр-Рияде

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Власти Саудовской Аравии задержали 11 принцев. Причиной стало их участие в акции протеста против отказа монарха оплачивать их коммунальные платежи за воду и свет. Этот шаг стал вынужденным в рамках борьбы с коррупцией и мерами жесткой экономии.

Официальные власти монаршей семьи в Саудовской Аравии сообщили об аресте 11 принцев. На такой шаг пришлось пойти правителю страны после участия всех обозначенных лиц в протесте против указа о жесткой экономии. Власти приняли решение не оплачивать коммунальные счета принцев, как это было ранее. В ответ на это получили протест в королевском дворце в Эр-Рияде.

Король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд решил указать принцам на их ошибку. К слову, в Саудовской Аравии проходит «зачистка» от коррупционеров. Уже задержаны около 200 членов высшего руководства страны, монаршей семьи и крупных бизнесменов. Эти события начали происходить с начала ноября 2017 года.