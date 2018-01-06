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Трамп поглумился над автором книги о Белом доме

Сегодня, 12:04

Президент США Дональда Трамп назвал «полным неудачником» журналиста Майкла Вулффа, написавшего книгу о Белом доме. Порция критики также досталась бывшему советнику лидера американцев Стиву Бэннону.

В своей публикации в Twitter-аккаунте Трамп назвал книгу Вулффа «лживой и скучной», а ее автора «полным неудачником». Согласно мнению американского президента, скандальный журналист выдумал все истории об «огне и ярости» в Белом доме, дабы его работа как можно лучше продавалась. Не обошел вниманием Трамп и своего бывшего советника Бэннона. Именно «этот слюнтяй» подкинул Вулффу несколько выдуманных историй для книги, подчеркивает глава «Белого дома». В завершении президент США сравнил Бэннона с собакой, которую пинают все подряд.

Книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» взорвала интернет. Прочитавшие ее пользователи, назвали работу журналиста Вулффа «бестселлером №1». Администрация американского президента всеми силами пытается доказать лживость приведенных в книге историй.


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