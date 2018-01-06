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ВВС США распространили видео сопровождения российских Су-30 на Балтике

Сегодня, 09:41

Подразделение пропаганды Военно-воздушных сил США распространило видеоролик, в котором показано, как американские летчики на F-15 сопровождают российские истребители Су-30. События происходят в нейтральном воздушном пространстве на Балтике вблизи Литвы.

Сюжет ролика построен в классическом пропагандистском стиле. Вначале показывается, как американские летчики, поднятые по тревоге, ловко надевают соответствующую амуницию и бегут к своим самолетам. Действие происходит в 2014 году на литовской базе Зокняй. Затем демонстрируется эпизод перехвата российских истребителей, о котором западная пресса много писала в конце ноября прошлого года. Тогда говорилось, что российские диспетчеры не передали пароли по коду «свой-чужой».

Однако на кадрах видны лишь два российских истребителя, которые летят параллельно F-15, откуда ведется съемка. Сам перехват зафиксирован не был, так что зрителю придется верить представителям ВВС США на слово. В районе Балтии действуют летчики эскадрильи авиационной группы американских ВВС, базирующейся на территории Великобритании. При этом утверждается, что американское присутствие в Балтии соответствует новым доктринам НАТО.


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