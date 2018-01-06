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В Эстонии частично снесут советский мемориал Маарьямяэ

Сегодня, 09:24

Правительство Эстонии частично снесет известный советский мемориал Маарьямяэ, который находится в Таллине. Ситуацию прокомментировал Урмас Рейнсалу, глава министерства юстиции.

Как сообщил журналистам Урмаса Рейнсалу, эстонское правительство может принять решение убрать элементы советского времени в мемориале Маарьямяэ в Таллине, что спровоцировано его частичным разрушением. Основной вопрос состоит в том, чтобы памятник не был опасным для граждан, в результате придется что-то снести или реконструировать. Работы по этим мероприятиям были оценены на сумму в один миллион евро, когда они начинаются, министр юстиции не сообщает.

Мемориал в эстонском городе Таллине установили в честь советских моряков Балтийского флота, которые смогли переправить из Финляндии в Кронштадт суда, перевозившие очень ценный на то время груз.


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