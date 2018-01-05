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Ракетный эсминец ВМС США вошел в Черное море

Вчера, 23:50

Сегодня, 5 января, в Черное море зашел ракетный эсминец "Карни", принадлежащий ВМС США. Военное судно оснащено системой ПРО "Иджис" и противоракетами "Стандарт-2".

В последнее время визит военной техники США в воды Серного моря участились. Эксперты считают, что причина тому конфликт на территории Украины. Однако и раньше подобные "гости" были не редкостью. Военный эсминец ВМС США обладает системой ПРО "Иджис" и противоракетами "Стандарт-2", а также имеет 56 крылатых ракет "Томагавк" на борту. Сегодня, 5 января, американское военное судно зашло в акваторию Черного моря. Эксперты предполагают, что эсминец направляется в порт Одессы.

Это судно первым в 2018 году посетило Черное море. Стоит отметить, что "Карни", разработанный американскими военными конструкторами, способен выполнять разнообразные задачи, что позволяет ему использовать более современное и мощное вооружение. Ракетный эсминец поступил в распоряжение Атлантического флота в 1996 году.


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