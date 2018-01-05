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Сенатор Калашников сообщил о судьбе Украины без российского газа

Вчера, 21:08

Сенатор Калашников официально заявил, что Украина не сможет существовать без российского газа в будущем. Он также подчеркнул, что сообщение Порошенко о разрыве с РФ отразится пагубно на людях.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал на весь мир, что Украина больше не нуждается в отношениях с Россией и является энергетически независимым государством. Сенатор Совфеда Сергей Калашников по-другому посмотрел на этот вопрос и выдал официальный комментарий.

По словам сенатора, Украина не сможет существовать без российского газа в будущем. Причина в том, что это государство не готово физически использовать сжиженное голубое топливо. Из-за отсутствия транзита газа из РФ, Украина запросто сможет замерзнуть и пострадают мирные люди. Таким образом, слова Порошенко просто не реальны к выполнению.


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