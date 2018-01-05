Федерация IFJ раскритиковала решение об изгнании российских СМИ из Латвии

Вчера, 19:10

Федерация IFJ высказалась критически по поводу изгнания группы сотрудников российских СМИ из Латвии. От имени корпорации выступил правозащитник Эрнест Сагага.

В своем выступлении Эрнест Сагага сообщил, что изгнание российских журналистов некоторых телеканалов за пределы Латвии является прямым нарушением прав свободы слова и информации. Ведь сотрудники СМИ просто делали свою работу, никому не мешая и не ставя чьи-либо интересы под угрозу. Данный инцидент дошел к представителю Госдумы Марии Захаровой. Она напрямую обратилась в ОБСЕ с предложением рассмотреть детали данного происшествия и провести расследование.

4 января из Латвии были высланы в приказном порядке двое сотрудников местных СМИ. Репортерам в распоряжение поступило официальное предупреждение покинуть Латвию на протяжении 24 часов. Причиной изгнания правительство страны назвало угрозу национальной безопасности.