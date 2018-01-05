МИД Германии: Россия презирает ЕС

Вчера, 19:02

Россия является страной, которая презирает Евросоюз. Такое заявление сделал глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

Общаясь с немецкими журналистами главный дипломат Германии отметил, что такие государства, как Россия, США и Китай презирают ЕС. Министр уверен, что у руководителей этих стран имеется единая черта: они не ценят Евросоюз.

Рассуждая о роли Берлина и ЕС, в целом, Габриэль заявил, что до этого власти Германии полагались на Францию, Англию и США, Теперь, когда Вашингтон теряет собственные глобальные силы, политический "вакуум" заполняется иными сторонами: Россией и Ираном в Сирии, Китаем в мировой политике. Шеф МИД Германии заявил, что все это говорит о неудаче Берлина в защите своих интересов и продвижении ценностей.

Прежде Зигмар Габриэль сообщал, что ФРГ нужно укрепить свою роль в мире, переосмыслив прежние соглашения с США. Также он призвал усилить роль Евросоюза на международной арене.