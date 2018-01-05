Пучдемон назвал политиков, остающихся в тюрьмах заложниками

Вчера, 18:38

Находясь в Брюсселе, вдалеке от испанского правосудия Карлес Пучдемон сделал заявление в социальной сети по поводу отказа суда Испании освободить Ориола Жункероса. Бывший глава каталонского правительства назвал политиков, остающихся в тюрьмах заложниками.

Верховный суд Испании сегодня отклонил апелляцию защиты об освобождения до процесса бывшего заместителя Пучдемона Жункераса. Кроме него, в тюрьме находятся еще три человека из распущенного каталонского правительства. В социальной сети Пучдемон заявил, что он и его соратники всегда были за мирное решение проблемы суверенитета Каталонии и преследования испанских властей являются актом мести.

Несмотря на громкие заявления бывшего председателя женералитета, большинство политических экспертов считает, что Пучдемон «слил» Испании мечту простых каталонцев о суверенитете, а так же, как политик не смог и не захотел защитить результаты прошедшего в октябре референдума. Пучдемон оказался «мыльным пузырем» , который претворялся вождем нации.