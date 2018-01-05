Саакашвили возмутился приговором суда Грузии

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Бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили высказался о вердикте суда Тбилиси (Грузия), приговорившего его сегодня утром к 3 годам тюрьмы заочно. Политик назвал данное решение противозаконным, так как оно противоречит международным нормам.

Согласно мнению Саакашвили, олигархические власти Грузии и Украины продолжают портить его репутацию, пытаясь отомстить за обвинения в коррупции. Бывший одесский губернатор считает приговор суда незаконным, так как он нарушает международные нормы. Саакашвили пообещал своим сторонникам вести еще более жесткую и эффективную борьбу против коррупционеров, невзирая на угрозы судом и кровавой расправой.

Ранее суд Тбилиси приговорил заочно Саакашвили к 3 годам тюрьмы по факту злостного превышения полномочий во время пребывания на президентском посту.