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Российская Федерация готова подключиться к урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил председатель международного комитета Совета федерации Константин Косачев.

По словам сенатора, предварительная договоренность Пхеньяна и Сеула о начале решения совместных вопросов по стабилизации обстановки на Корейском полуострове, внушает оптимизм. В частности, первый шаг уже сделан именно со стороны КНДР, которая попросила обсудить участие северокорейской команды в предстоящих Олимпийских играх. Россия готова стать посредником при обсуждении начала разоружения.

Однако Косачев считает, что Вашингтон должен сменить свою агрессивную риторику и примкнуть к политическому и дипломатическому обсуждению дальнейших мер, направленных на разрядку напряженности. Только совместными усилиями возможно сгладить противоречия, которые уже более 70 лет разъединяют Северную и Южную Корею. Тем не менее, некоторые российские политики считают, что Вашингтону не выгодно снятие напряженности на Корейском полуострове.