VistaNews.ru


Михаила Саакашвили заочно приговорили к трём годам тюрьмы в Грузии

Сегодня, 10:58

По решению Тбилисского городского суда, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был заочно приговорён к трём годам лишения свободы.

Саакашвили был признан виновным по статье «злоупотребление служебными полномочиями» в рамках пересмотра дела об убийстве работника финансовой организации Сандро Гиргвлиани в 2006 году. Как сообщается, пока что это первый приговор, всего в Грузии на экс-президента Саакашвили завели четыре уголовных дела.

Дело об убийстве работника «Объединённого банка Грузии» Сандро Гиргвлиани в 2006 году стало одним из самых громких судебных процессов за всю историю Грузии. Считается, что сотрудник банка был убит четырьмя сотрудниками МВД страны, которые занимали высокую должность в своём ведомстве. Данный инцидент случился после ссоры в одном из ресторанов Тбилиси.

Следствие заявляет, что Михаил Саакашвили тогда лично решил поспособствовать фальсификации следствия. Кроме этого, правоохранители заявляют, что экс-президент раньше времени незаконно помиловал убийц. Теперь, по решению Европейского суда по правам человека, действующие власти Грузии вынуждены пересмотреть дело Сандро Гиргвлиани.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.