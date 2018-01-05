В Госдуме прокомментировали заявление МИД Украины о «билете в один конец»

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Член комитета Государственной думы по делам СНГ Казбек Тайсаев прокомментировал обращение МИД Украины, в котором соотечественников предупреждают, что поездка в Россию является «билетом в один конец». Парламентарий назвал это заявление агонией киевской власти.

По словам Тайсаева, подобные предупреждения отражают бессилие украинских правителей, пришедших к власти в результате вооруженного переворота, навязать простым жителям Украины ненависть к России. В настоящее время на территории Российской Федерации живут и работают, только по официальным данным, четыре миллиона украинских граждан.

Депутат уверен, что в этом году людей, узурпировавших власть на Украине и начавших гражданскую войну, сметет сам украинский народ. Напомним, накануне на сайте МИД Украины появилось очередное алармистское сообщение об опасностях, поджидающих украинцев в России. Их якобы провоцируют на противоправную деятельность и арестовывают по сфабрикованным обвинениям. Подобные «страшилки» распространяются уже на протяжении трех лет и с каждым годом усиливается их истерическая тональность.