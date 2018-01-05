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Истребитель Су-30СМ станет флагманом ВМФ РФ

Сегодня, 09:45

Генерал-майор Игорь Кожин, руководящий морской авиацией ВМФ России, сообщил о намерении военного ведомства сделать истребитель Су-30СМ флагманским самолетом оперативно-тактической авиации.

В 2017 году ВМФ России активно подготавливал парк оперативно-тактической авиации к переходу на истребители Су-30СМ. В настоящее время на вооружении у военного ведомства есть 6 новых самолетов, однако в наступившем году данный показатель увеличится в разы, подчеркнул Игорь Кожин. Также генерал-майор сообщил о намерении отечественного флота модернизировать летательную технику, имеющую внушительные сроки годности.

Истребители Ил-38 и Ка-27 в скором времени обновятся к суперсовременным Ил-38Н и Ка-27М. Данные «железные птички» предназначены для устранения противолодочных сил и корабельных группировок противника.


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