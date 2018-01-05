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В Россию вернулась журналистка Курлаева, задержанная в Латвии

Сегодня, 09:19

В Россию вернулась журналистка Курлаева, задержанная в Латвии. В соседнем государстве ее обвинили в угрозе национальной безопасности.

Вчера в Латвии была задержана российская журналистка Ольга Курлаева. В Риге ее заподозрили в возможном нанесении вреда безопасности государства и решили выдворить из страны.

На данный момент Курлаева находится уже в России, о чем сообщал ее муж и коллега Анатолий Курлаев. Мужчина рассказал, что российскую журналистку очень тепло встретили наши пограничники, которые угостили девушку печеньем и чаем.

Действия латвийских властей руководство ВГТРК и сама Ольга Курлаева расценивают как крайне унизительные. Сообщается, что к российской границе ее привезли ночью, как преступницу, хотя задержанная была готова оплатить самолет для возвращения домой. Муж журналистки рассказал, что латвийские власти обращались с журналисткой хорошо.

Российский МИД пока не прокомментировал данный инцидент. Многие политэксперты отмечают, что подобные случаи не единичны, а все обвинения, которые выдвигаются российским журналистам, надуманны и лживы.


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