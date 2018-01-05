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СМИ рассказали о новом расследовании ФБР в отношении Хиллари Клинтон

Сегодня, 08:52

В СМИ заявили, что ФБР (Федеральное бюро расследований) открыло очередное расследование, которое связано с работой благотворительного фонда, принадлежащего бывшему кандидату на пост президента США Хиллари Клинтон.

Американские информационные агентства, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщают, что в данный момент сотрудники ФБР проводят ряд проверок. Они направлены на выяснение, не замешана ли данная организация в незаконной деятельности в тот период, когда политик была главой Госдепартамента США. Сама же Хиллари Клинтон такие заявления и слухи со стороны СМИ ещё никак не прокомментировала.

Клинтон работала на посту госсекретаря с 2009 по 2013 год. Скандал разгорелся в 2016 году во время её предвыборной кампании. Тогда бывшего кандидата обвиняли в том, что она использовала частный почтовый сервер, благодаря которому она получала полный контроль над перепиской и делала служебную почту уязвимой для атак хакеров.


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