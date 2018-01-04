Макрон сообщил о роли Китая в ситуации вокруг КНДР

Вчера, 22:53

Глава Франции Эммануэль Макрон отметил роль Китая в сложившихся обстоятельствах вокруг КНДР. Он подчеркнул, что влияние этого государства может сопутствовать обретению стабильности.

По мнению государственного деятеля Франции, роль Китая особенно важна в урегулировании спокойствия вокруг ситуации, которая прослеживается вокруг Северной Кореи. Ведь в последнее время КНДР создала всемирный резонанс. Япония не отрицает своих планов в развертывании сотрудничества с Россией и Китаем в рамках стабилизации напряженного положения КНДР.

Многие политики уверены, что разрешить положительно накаленную обстановку в Северной Корее поможет всеобщий диалог, к которому нужно стремиться настоятельно. Множество вопросов международного характера возникло к правительству КНДР в 2017 году. Поводом для такого положения стал ряд ракетных ядерных испытаний, произведенных военным командованием Северной Кореи.