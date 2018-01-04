Адвокат Трампа сделал попытку предотвратить публикацию книги о Белом доме

Вчера, 20:48

Адвокат Дональда Трампа сделал попытку предотвратить публикацию скандальной книги о том, что реально творится в Белом доме. Её написал Майкл Вольф.

Чарльз Хардер, являющийся адвокатом Трампа, сейчас предпринимает все возможные усилия для того, чтобы не допустить публикацию книги Вольфа, где он разоблачает то, что происходит в Белом доме при правлении Трампа.

Адвокат уже отправил в адреса издательства и автора книги сообщения. В них он проинформировал, что, в случае публикации книги, они получат обвинения в преднамеренной клевете. Хардер предлагает осуществить полный отказ от выпуска и дальнейшего распространения книги.

Уже анонсировано, книга Вольфа должна появиться в продажах во второй декаде января. В ней есть воспоминания Стива Бэннона, ранее бывшего советником Трампа по стратегическим вопросам.

Адвокат полагает, Бэннон не только сообщил писателю сведения, являющиеся недостоверными, но и нарушил требования подписанного им документа, предусматривающего конфиденциальность многих вопросов, касающихся его должности советника и участника предвыборного штаба Трампа.

Возможно, Трампа особо тревожит, что Бэннон сообщил о том, что у сына нынешнего главы США якобы произошли встречи с рядом россиян, проинформировавших, что они располагают компроматом на Хиллари Клинтон.