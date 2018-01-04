VistaNews.ru


Освобождённые из украинского плена заявили об «избиениях и шантаже»

Вчера, 19:37

Бывшие пленные Дмитрий Тюарский, Владислав Балыкин и Юлия Глебова заявили, что во время пребывания в тюрьме Украины их «избивали и шантажировали». Гражданами какой страны являются бывшие пленные, не уточняется. 

Один из бывших участников донбасских группировок Тюарский заявил, что когда он был задержан, его сразу же привезли в неизвестную комнату. Там, по словам Тюарского, его стали бить.

Владислав Балыкин сообщил, что его якобы заставляли работать на предприятии по плавке метала с 07:00 до 12:00. А Юлия Глебова заявила, что за её освобождение требовали выкуп. Стоит отметить, что вся эта информация подтверждённой властями официально не является.

Всех троих бывших пленных освободили в результате обмена на украинских военнослужащих недавно, 27 декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что в МИД Украины предупредили о том, что  гражданам страны ездить в Россию очень опасно. В СБУ, в свою очередь, рассказали о том, как российское ФСБ задерживает украинцев и устраивает провокации с их участием.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.