Освобождённые из украинского плена заявили об «избиениях и шантаже»

Вчера, 19:37

Бывшие пленные Дмитрий Тюарский, Владислав Балыкин и Юлия Глебова заявили, что во время пребывания в тюрьме Украины их «избивали и шантажировали». Гражданами какой страны являются бывшие пленные, не уточняется.

Один из бывших участников донбасских группировок Тюарский заявил, что когда он был задержан, его сразу же привезли в неизвестную комнату. Там, по словам Тюарского, его стали бить.

Владислав Балыкин сообщил, что его якобы заставляли работать на предприятии по плавке метала с 07:00 до 12:00. А Юлия Глебова заявила, что за её освобождение требовали выкуп. Стоит отметить, что вся эта информация подтверждённой властями официально не является.

Всех троих бывших пленных освободили в результате обмена на украинских военнослужащих недавно, 27 декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что в МИД Украины предупредили о том, что гражданам страны ездить в Россию очень опасно. В СБУ, в свою очередь, рассказали о том, как российское ФСБ задерживает украинцев и устраивает провокации с их участием.