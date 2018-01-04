В Белом доме запретят использовать личные мобильные устройства

Вчера, 19:10

Сара Сандерс, занимающая пост официального представителя Белого дома, рассказала журналистам, что всем работникам и гостям Белого дома официально будет запрещено использовать на территории правительственного здания личные мобильные устройства. Этот запрет вступит в силу, начиная со следующей недели.

О нововведении Сара Сандерс сообщила журналистам сегодня, 4 января. По информации представителя Белого дома, именно отрасль безопасности и целостности технологической системы является одним и важнейших приоритетов для администрации президента США Дональда Трампа. Именно поэтому, уже начиная с ближайшей недели, пользоваться всеми персональными девайсами в Западном крыле будет полностью запрещено как гостям, так и сотрудникам Белого дома.

По словам Сандерс, работники администрации будут совершать свои рабочие дела на специально выданных правительством мобильных устройствах. Что это будут за телефоны, пока что неизвестно.