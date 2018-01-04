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Южная Корея и США перенесли учения на время зимней Олимпиады

Вчера, 18:50

Южная Корея и США перенесли совместные военно-морские учения на период проведения зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Об этом договорились президент Штатов Дональд Трамп со своим коллегой Мун Чже Ином в ходе телефонной беседы.

Продолжительность звонка достигла 30 минут. Кроме этого, страны обсуждали партнёрство по контролю положения вокруг КНДР. Почёркивается ведение плотных консультаций с США в рамках межкорейского диалога.

В известной газете Financial Times сообщается, США приняли от Южной Кореи предложение перенести проходящие каждый год военные учения, что стартуют с февраля и заканчиваются в апреле. Сеул настаивает на том, чтобы учения были перенесены до зевершения игр 18 марта. Соревнования пройдут с 9 апреля по 25 февраля.


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