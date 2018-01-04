VistaNews.ru


Лидер Китая призвал армию готовиться к войне

Вчера, 18:01

Лидер Китая Си Цзиньпин в третий день наступившего года обратился к военнослужащим самой большой в мире армии. На видео, опубликованном в Сети, видно, как председатель КНР призывает Вооруженные силы, представленные всеми родами войск, готовиться к войне.

Кадры видеоролика показывают сюжет, способный устрашить лидеров любой из мировых держав. Около миллиона китайских военнослужащих слушают своего Главнокомандующего. Среди солдат присутствуют и новобранцы, только что давшие присягу, и классные специалисты на фоне современной военной техники.

Цзиньпин лаконично говорит своей армии, что противостояние между США и Северной Кореей достигло той грани, за которой стоят военные действия глобального масштаба. Поэтому китайская Народно-освободительная армия должна быть готова к любым приказам. По словам генерального секретаря Коммунистической партии Китая, подготовка к войне должна занять максимум времени военнослужащих. Боевые навыки куются в мирное время и применяются без раздумий.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.