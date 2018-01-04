Лидер Китая призвал армию готовиться к войне

Вчера, 18:01

Лидер Китая Си Цзиньпин в третий день наступившего года обратился к военнослужащим самой большой в мире армии. На видео, опубликованном в Сети, видно, как председатель КНР призывает Вооруженные силы, представленные всеми родами войск, готовиться к войне.

Кадры видеоролика показывают сюжет, способный устрашить лидеров любой из мировых держав. Около миллиона китайских военнослужащих слушают своего Главнокомандующего. Среди солдат присутствуют и новобранцы, только что давшие присягу, и классные специалисты на фоне современной военной техники.

Цзиньпин лаконично говорит своей армии, что противостояние между США и Северной Кореей достигло той грани, за которой стоят военные действия глобального масштаба. Поэтому китайская Народно-освободительная армия должна быть готова к любым приказам. По словам генерального секретаря Коммунистической партии Китая, подготовка к войне должна занять максимум времени военнослужащих. Боевые навыки куются в мирное время и применяются без раздумий.