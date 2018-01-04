Глава МИД Украины обещает наказать Adidas и Volkswagen за работу в Крыму

Вчера, 17:32

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметился очередным громким заявлением. Глава МИД пригрозил таким немецким гигантам, как Adidas и Volkswagen, «комбинированными» наказаниями за деятельность на Крымском полуострове.

Это громкое заявление было сделано Климкиным во время официальной встречи с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем. Климкин буквально «пристыдил» главу МИД Германии за конфуз с поставкой турбин концерна Siemens для тепловых станций Крыма, а затем упомянул и Adidas с Volkswagen, которые, невзирая на санкции, ведут деловую деятельность на Крымском полуострове.

Климкин пообещал Габриэлю «достать» немецкие компании, используя юридические и политические средства. Международные эксперты уже сумели по достоинству оценить выступление украинского министра перед своим немецким коллегой. Для Германии вообще, а для Габриэля, в частности, гиганты немецкой индустрии с огромным оборотом средств и налоговыми отчислениям являются «священными коровами».