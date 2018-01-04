Супруг корреспондентки ВГТРК рассказал о депортации жены из Латвии

Вчера, 17:28

Супруг корреспондентки ВГТРК рассказал, как его жену, которой является Ольга Курлаева, депортировали из Латвии. С информацией Анатолий Курлаев выступил перед СМИ.

С его слов, латвийские полицейские сразу же отобрали у супруги телефон. Местные правоохранители явились с утра и предложили Ольге проследовать за ними.

Курлаев был выслан латвийскими властями из страны несколько ранее. Как ему сообщила супруга, сценария был тем же. Ей показалось, что даже полицейские, пришедшие за ней, были очень похожи на тех, что приходили к мужу. Их, как и тогда, было двое. Запомнить лица и особенности фигуры вполне реально.

Как сказал Курлаев, после этого супругу отвели в здание того же полицейского участка, где ранее побывал и он. При этом причину подобного действия ей, как и ему, не пояснили.

Курлаев проинформировал журналистов, что его супруга не имела ни малейших проблем с соблюдением законов, действующих в Евросоюзе.

Сейчас оба супруга надеются, что ограничения, введённые на них латвийскими властями, не будут распространяться на всю зону Шенгена.

Курлаев сообщил, они с женой не выполняли в Латвии задания редакции ВГТРК, где работает супруга, или «ТВ-Центр», где трудится он, и не имели при себе никакого оборудования. В этой стране они находились на отдыхе.