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Пермь останется без предвыборного штаба Ксении Собчак

Сегодня, 14:48

Пермь останется без предвыборного штаба кандидата на пост президента России Ксении Собчак. Как сообщает региональный координационный центр, в столице Прикамья не нашлось достойных кандидатур, которые могли бы возглавить агитационные мероприятия.

Судя по всему, прогнозы политических экспертов про роль Собчак в предстоящих выборах сбываются. Сообщалось, что после возникшего ажиотажа по поводу участия Собчак в выборах большая часть адекватных граждан придет к мнению, что фигура телеведущей на политическом небосклоне является эфемерной. Светская львица не смогла представить внятную политическую программу.

Уже открытые предвыборные штабы в российских регионах ведут агитацию за Собчак без былого подъема. Митинги и другие акции в поддержку Ксении Анатольевны малочисленны и унылы. По мнению аналитиков, провал в Перми лишь обозначил дальнейшую тенденцию на поддержку электората политических тяжеловесов, которые могут реально влиять на процессы, происходящие в России.


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