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Главы МИД Украины и Германии отменили поездку в Донбасс из-за плохой погоды

Сегодня, 11:34

Неблагоприятные погодные условия заставили глав внешнеполитических ведомств Украины и Германии Павла Климкина и Зигмара Габриэля отменить ранее запланированную поездку в Донбасс, на линию разграничения войск ВСУ и ополченцев непризнанных республик.

Широко анонсированное всеми украинскими средствами массовой информации событие не состоялось. Климкин объяснил это на странице в социальной сети плохими погодными условиями. Министр сообщил, что сроки поездки в Донбасс передвинуты, но ненадолго. Однако ведущие политические эксперты прокомментировали нарушение планов с другой точки зрения.

По мнению аналитиков, Климкин не может повлиять на действия националистических добровольческих подразделений, находящихся в зоне АТО. Если бойцы ВСУ еще выполняют договоренности о новогоднем и рождественском перемирии, то батальоны продолжают обстрелы ДНР и ЛНР. Такую картину своему немецкому коллеге показать, естественно, не может.


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