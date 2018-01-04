Кабмин: Россияне понесут ответственность за лифты и эскалаторы

Сегодня, 11:23

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, который обяжет россиян нести административную ответственность за лифты и эскалаторы. Законопроект о неправильном использовании указанных объектов в домах и общественных местах внес Ростехнадзор.

Дмитрий Медведев в четверг подписал законопроект об ответственности россиян за неправильное использование лифтов и эскалаторов. Ростехнадзор предложил установить административную ответственность для лиц, которые будут неправильно эксплуатировать опасные объекты. Инициативу поддержали многие политики и после бурных обсуждений в Госдуме проект федерального закона был одобрен.

Теперь, жители РФ с осторожностью должны использовать технические возможности лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров, ескалаторов, не выходя за рамки закона. Исключением в законе стали дорожки эскалаторов в метрополитене.