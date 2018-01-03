VistaNews.ru


Саакашвили говорит о заговоре Путина и Порошенко против него

Вчера, 20:39

Саакашвили утверждает, что российский президент Путин и украинский Порошенко готовят сговор против него. Бывший губернатор Одессы и глава одной из партий Украины обвиняет Петра Порошенко в сговоре с Путиным против него лично.

По словам Саакашвили, источники администрации президента сообщали о том, что в отношении него готовится лишение гражданства, а потом и арест. Сейчас тот же источник говорит, что недавно состоялся разговор Путина с Порошенко, где шла речь непосредственно об обмене военнопленными.

Некоторое время назад генппрокурор Луценко сообщал о некоторых митингах, которые организовывал сам экс-губернатор. Финансировалось организация людьми из окружения Виктора Януковича. Данные митинги направленны на цель свержения власти.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.