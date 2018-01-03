Саакашвили говорит о заговоре Путина и Порошенко против него

Вчера, 20:39

Саакашвили утверждает, что российский президент Путин и украинский Порошенко готовят сговор против него. Бывший губернатор Одессы и глава одной из партий Украины обвиняет Петра Порошенко в сговоре с Путиным против него лично.

По словам Саакашвили, источники администрации президента сообщали о том, что в отношении него готовится лишение гражданства, а потом и арест. Сейчас тот же источник говорит, что недавно состоялся разговор Путина с Порошенко, где шла речь непосредственно об обмене военнопленными.

Некоторое время назад генппрокурор Луценко сообщал о некоторых митингах, которые организовывал сам экс-губернатор. Финансировалось организация людьми из окружения Виктора Януковича. Данные митинги направленны на цель свержения власти.