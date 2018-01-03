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Соцсети рассмешило платье Меланьи Трамп, «сшитое из занавески»

Вчера, 19:43

Американцев рассмешил наряд первой леди США Меланьи Трамп, который она выбрала для посещения новогодней вечеринки в Мар-а-Лаго. Розовое блестящее платье с цветами напомнило пользователям соцсетей бабушкины занавески.

На просторах сети разразилась целая дискуссия на тему безвкусия супруги президента США. Кому-то пришёлся не по душе цвет и узоры платья, кто-то раскритиковал туфли, а кто-то и вовсе всю манеру одеваться Меланьи Трамп. Наряд от бренда Erdem за $5500, по мнению пользователей, настолько не идёт первой леди, что лучше бы смотрелся в качестве занавески для душа.

Ранее супруга президента США вызвала возмущение американцев, распорядившись срубить самое старое дерево на территории Белого дома. Соответствующее решение Меланья Трамп объяснила вопросами безопасности.


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