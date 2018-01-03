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Мэр Киева забыл украинский язык в выступлении на Софиевской площади

Вчера, 18:20

Виталий Кличко продемонстрировал незнание украинского языка перед жителями Киева. Сюжет с фрагментом выступления мэра на Софиевской площади получил огласку в социальной сети Facebook.

 Киевляне активно начали обсуждать тему, как мэр Киева Виталий Кличко доказал свое незнание украинского языка. Градоначальник провел открытую встречу на Софиевской площади. В процессе сообщения о светоиллюминациях в городе Виталий сказал словосочетание, которое грубо оскорбило украинский язык, а самого политика выставило в неприглядном свете. Виталий Кличко произнес «зіркове нібо», хотя это прозвучало неправильно и неграмотно с точки зрения украинского языка.

Киевские жители моментально уловили такой казус, и через несколько минут видеоролик уже был в Сети. В интернете обозреватели смеются над оговоркой мэра Киева, считая, что в своей родной стране нужно говорить на таком же языке, а не ломать комедию.


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