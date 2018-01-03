Апелляция ГПУ на отказ в аресте Саакашвили перенесена в суде Киева

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Апелляция ГПУ на отказ в аресте Саакашвили перенесена в киевском суде. Прокуроры добиваются избрания меры пресечения экс-губернатору Одесской области в виде домашнего ареста.

Прокуроры ГПУ подали жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Печерского районного суда. Дело в том, что суд первой инстанции отказал прокурорам в домашнем аресте по отношению к Михаилу Саакашвили. Приняв жалобу, апелляционный суд перенес ее рассмотрение на 11 января.

Уже известно, что заседание по рассмотрению жалобы состоится в 13:00. Сообщается, что такое решение принято из-за того, что на первое заседание не смогли прийти все депутаты, желающие взять лидера «Руха новых сил» на поруки.

На сегодняшнем заседании Саакашвили, помимо депутатов украинской Верховной Рады, поддерживали члены его семьи – жена, мама и сын. Заявление для прессы экс-губернатор Одесской области сделал перед началом слушаний, все отметили его хорошее настроение и уверенность в своей победе.

Многие украинские эксперты уверены, что Саакашвили не будет посажен за решётку. У прокуратуры просто нет доказательной базы для его долгого ареста и вынесения обвинительного приговора.