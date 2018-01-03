Пушков прокомментировал намерение США созвать Совбез ООН по Ирану

Сегодня, 12:04

Алексей Пушков, председательствующий в Совете Федерации России, ответил на заявление Никки Хейли, постоянно представляющую Соединенные Штаты в ООН, о намерении американского правительства созвать Совбез ООН по Ирану. Отечественный чиновник назвал инициативу Вашингтона желанием сменить режим в Тегеране.

«Ранее госпожа Хейли занималась «безопасностью и миром» в САР, теперь она намеревается провернуть те же фокусы в Иране. Другими словами, Вашингтон намеревается сменить режим в Тегеране», - заявил Алексей Пушков.

Ранее американский постпред заявила о намерении Соединенных Штатов созвать Совбез ООН, дабы обсудить сложившуюся ситуацию в Иране. К слову, официальные представители Тегерана обвинили в государственных проблемах внешних врагов. С 28 декабря ушедшего года в Иране проходят антиправительственные шествия, жертвами которых стали по меньшей мере 20 человек. Почти полтысячи участников протестов арестованы правоохранителями.