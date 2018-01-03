VistaNews.ru


Пушков прокомментировал намерение США созвать Совбез ООН по Ирану

Сегодня, 12:04

Алексей Пушков, председательствующий в Совете Федерации России, ответил на заявление Никки Хейли, постоянно представляющую Соединенные Штаты в ООН, о намерении американского правительства созвать Совбез ООН по Ирану. Отечественный чиновник назвал инициативу Вашингтона желанием сменить режим в Тегеране.

«Ранее госпожа Хейли занималась «безопасностью и миром» в САР, теперь она намеревается провернуть те же фокусы в Иране. Другими словами, Вашингтон намеревается сменить режим в Тегеране», - заявил Алексей Пушков.

Ранее американский постпред заявила о намерении Соединенных Штатов созвать Совбез ООН, дабы обсудить сложившуюся ситуацию в Иране. К слову, официальные представители Тегерана обвинили в государственных проблемах внешних врагов. С 28 декабря ушедшего года в Иране проходят антиправительственные шествия, жертвами которых стали по меньшей мере 20 человек. Почти полтысячи участников протестов арестованы правоохранителями.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.