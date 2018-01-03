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Бальбек: Размещенное видео тестов ракетного комплекса – информкампания Украины

Сегодня, 12:21

Размещённое в сети видео испытаний нового украинского ракетного комплекса – это всего лишь очередная информационная компания Украины. Такое мнение сообщил Руслан Бальбек, являющийся думским депутатом от Крыма.

Накануне на украинском Национальном промышленном портале появился ролик, на котором показывались испытания двигателя к новому оперативно-тактическому комплексу «Гром-2».

По мнению Бальбека, демонстрацией подобных испытаний Киев делает сознательное сообщение, что новый комплекс сможет достать до Крымского моста. Заявленная Украиной дальность нового оружия, действительно, потенциально позволяет ракете долететь до Керченского пролива.

В то же время, продолжил депутат, основная цель этого вброса – запугивание населения «Крыма», поскольку находящиеся там российские войска подобной ракетой испугать невозможно.

Так же Бальбек не уверен, что она фактически сможет пролететь хотя бы 10 километров. На сегодня нет ни одного достоверного отчёта о том, что ракета смогла пролететь достаточное расстояние и поразить цель.

Везде виден лишь пуск ракеты и её уход в неведомом направлении. Депутат не исключает, Киев не показывает реальные итоги пусков, поскольку правда будет, как минимум, неудобной.


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