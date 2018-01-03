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Преступления Клинтон скрывали в ФБР

Сегодня, 11:21

Преступления Хилари Клинтон скрывали в ФБР. Такое заявление сделали представители республиканской партии.

 В США не успокаивается скандал вокруг персоны Хилари Клинтон. Представители республиканской партии заявили о том, что имеют письменные доказательства того, что сотрудники ФБР скрыли от общественности доказательства преступлений экс-госсекретаря США. Ее обвиняют в разглашении государственной тайны, ведь для ведения переписки она использовала частный почтовый сервер, который не защищен от хакеров.

Участниками такой аферы стали и помощники Хилари Клинтон, которые тоже вели секретную переписку через свои почтовые ресурсы. Установлено, что один из свидетелей дал ложные показания, хотя его фамилия не называется. Известно только, что он работал в компании, которая поддерживала сервер госпожи Клинтон после ее отставки. Сообщается, что именно он стер весь архив ее сообщений в 2015 году.

В ФБР заявляют, что изначально свидетель отрицал факт удаления информации с почтовика Клинтон, позднее решил изменить показания. По непонятным причинам, против него не выдвинули обвинения в даче ложных показаний. К конце 2017 года появилась информация о том, что в ФБР готовится заявление о невиновности Хилари Клинтон и отсутствии состава преступления в ее действиях.


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