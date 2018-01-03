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Эксперт прокомментировал слова Трампа о «ядерной кнопке»

Сегодня, 11:07

«Глупостью» назвал слова Дональда Трампа о большей, чем у Ким Чен Ына, «ядерной кнопке» на рабочем столе глава Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный. По словам эксперта, речь идёт лишь об эмоциональном выпаде руководителей двух стран в адрес друг друга.

 Взаимный обмен «любезностями» Подлесный назвал «непродуманными» шагами и призвал не считать их провокацией. Он напомнил, что Дональд Трамп уже неоднократно делал угрожающие обещания уничтожить Северную Корею, но в итоге они ни к чему не привели. Такое же развитие событий эксперт прогнозирует и после последних заявлений лидеров обеих стран.

Ранее глава Белого дома отреагировал на слова Ким Чен Ына о «ядерной кнопке», находящейся на его столе. В своём микроблоге в Twitter Трамп попросил голодающий северокорейский народ напомнить своему лидеру о том, что у него на столе кнопка ещё больше и мощнее.


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