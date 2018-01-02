КНДР никогда не будет признана США в качестве ядерной страны

Вчера, 23:48

В США не будут никогда считать КНДР ядерным государством. В этом уверенна Никки Хейли, постоянный представитель американского государства при ООН.

По последним комментариям Никки Хейли, США никогда не смогут официально признать КНДР великой ядерной страной. Это связано с тем, что сами по себе, военные КНДР представляют в последнее время необычайную опасность для своих американских соседей. Кроме того, ядерные испытания, проводимые настойчивым образом военными КНДР, могут настораживать даже самого «далекого» от военной темы человека.

Никки Хейли считает, что очередной демонстративный показ ядерного испытания со стороны Севернокорейского региона может быть достаточно скоро. Хотя сам президент США Дональд Трамп и ранее акцентировал внимание на том, что санкции против КНДР стали полезно оказывать влияние на всеобщее положение.