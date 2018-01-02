В Госдепе США призывают власти Ирана разблокировать Telegram и Instagram

Вчера, 22:31

В Государственном департаменте США призывают иранские власти разблокировать популярную соцсеть Instagram и мессенджер Telegram. С соответствующим призывом обратился Стивен Голдстейн.

В сообщении указано, что политический деятель считает вышеуказанные ресурсы абсолютно легальными и законными. Он отметил, что иранские граждане обязательно должны иметь доступ к соцсетям и мессенджерам, которые являются популярными средствами общения в 21 веке. Представитель Государственного департамента США заявил, что американцы поддерживают всех протестующих, которые борются за правое дело.