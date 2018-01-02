Премьер Литвы считает необходимым восстановить контакты с РФ

Вчера, 21:58

Литовский премьер Саулюс Сквернялис считает крайне важным и необходимым восстановить утраченные контакты с Российской Федерацией. Он выступил на федеральном телеканале LNK.

В ходе своего выступления он рассказал, что Литва является «чистой» европейской страной, которая потеряла контакт с Россией. В свою очередь, другие партнёры не перестали сотрудничать в политических и экономических сферах. Политический деятель уверен в необходимости восстановления всех партнёрских связей с РФ. Он добавил, что 2018 год является весьма благоприятным для вышеуказанных целей.

Политик ещё раз напомнил, что со всеми соседними странами нужно поддерживать хорошие как экономические, так и глобальные политические отношения.